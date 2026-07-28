Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß- Gerau: 27-jähriger Fußgänger verstorben

Groß-Gerau (ots)

Am späten Montagabend (27.07.) meldeten Anwohner der Schützenstraße um 23.36 Uhr eine verletzte und auf der Fahrbahn liegende Person. Durch Passanten wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet, welche anschließend durch den Rettungsdienst und eine Notärztin fortgesetzt wurden. Der 27-jährige Groß- Gerauer hatte jedoch so schwere Kopfverletzungen, sodass er noch an dem Auffindeort verstarb. Aufgrund der Gesamtumstände kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass der 27-jährige Fußgänger durch ein Fahrzeug berührt worden sein könnte und dadurch zu Fall kam. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Unfallsachverständiger zur Rekonstruktion eines möglichen Unfallgeschehens beauftragt. Vor Ort waren Kräfte des Rettungsdienstes, eine Notärztin, zwei Streifen der Polizeistation Groß- Gerau und eine Streife des Kriminaldauerdienstes im Einsatz.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

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