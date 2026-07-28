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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Treffen über Dating-App/Überfall auf 40-Jährigen scheitert - Polizei rät zur Vorsicht

Rüsselsheim (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann verabredete sich in der Nacht zum Dienstag (28.07.) über eine Dating-App zu einem Treffen mit einer angeblich 19 Jahre alten Frau in der Alzeyer Straße. Tatsächlich erschien um kurz vor 2.00 Uhr aber ein Unbekannter, bedrohte ihn mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Der Überfall scheiterte, weil dem 40-Jährigen anschließend die Flucht gelang. Er blieb unverletzt.

Der Angreifer war etwa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Der Unbekannte hatte einen Schnurr- und einen Ziegenbart und war schwarz gekleidet. Der Geschädigte bemerkte in Tatortnähe einen weiteren Mann, bei dem es sich möglicherweise um einen Begleiter des Angreifers handelte. Dieser Mann war etwa 1,80 Meter groß und kräftig. Auch er trug schwarze Kleidung und hatte einen Schnurrbart und zudem eine Glatze. Der 40-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass beide Personen vermutlich aus Nordafrika stammen könnten. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang:

Nutzerinnen und Nutzer solcher Apps sollten bei Erstkontakten besondere Vorsicht walten lassen und Kennenlernorte wählen, an denen Hilfe und Zeugen schnell verfügbar sind.

   - Treffen Sie sich bei einem ersten Date möglichst an einem 
     öffentlichen, gut besuchten Ort wie etwa ein Café, Restaurant 
     oder ein belebter Platz.
   - Vermeiden Sie es, sich bei einem ersten Kennenlernen an 
     abgelegenen Orten, in Parks, auf Spielplätzen oder in wenig 
     frequentierten Wohngebieten zu verabreden.
   - Informieren Sie vor dem Treffen eine Vertrauensperson darüber, 
     wo, wann und mit wem Sie sich treffen. Teilen Sie gegebenenfalls
     den Standort Ihres Mobiltelefons.
   - Vereinbaren Sie, sich nach dem Treffen bei Freunden oder 
     Angehörigen zu melden.
   - Seien Sie misstrauisch, wenn Ihr Gegenüber kurz vor dem Treffen 
     den vereinbarten Ort spontan an einen abgelegenen Treffpunkt 
     verlegen möchte.
   - Prüfen Sie Profile in Dating-Apps kritisch. Fehlende Fotos, 
     widersprüchliche Angaben oder ein Drängen auf ein schnelles 
     persönliches Treffen können Warnsignale sein.
   - Nutzen Sie nach Möglichkeit die Kommunikationsfunktionen der 
     Dating-App und geben Sie persönliche Daten wie Wohnadresse, 
     Arbeitsplatz oder finanzielle Informationen nicht vorschnell 
     preis.
   - Sollten mehrere Personen statt der erwarteten Verabredung 
     erscheinen oder sollten Ihnen andere Umstände ungewöhnlich 
     vorkommen, suchen Sie sofort einen sicheren Ort auf und 
     verständigen Sie gegebenenfalls die Polizei.
   - Wählen Sie in einer akuten Gefahrensituation unverzüglich den 
     Polizeinotruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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