Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 49-Jähriger wieder da

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Darmstadt (ots)

Der seit dem 7. Juni 2026 vermisste 49-jährige (wir haben berichtet) wurde angetroffen. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.

An die Medien:

Es wird gebeten, das im Rahmen der Fahndung verwendete Foto des 49-Jährigen wieder zu löschen.

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