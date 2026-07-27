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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 49-Jähriger wieder da
Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Darmstadt (ots)

Der seit dem 7. Juni 2026 vermisste 49-jährige (wir haben berichtet) wurde angetroffen. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.

An die Medien:

Es wird gebeten, das im Rahmen der Fahndung verwendete Foto des 49-Jährigen wieder zu löschen.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

 
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