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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Über 400 Kisten mit Leergut erbeutet

Lampertheim (ots)

Aus dem Lagerbereich eines Getränkemarktes in der Gaußstraße entwendeten Unbekannte über das vergangene Wochenende (25.-27.07) circa 440 grünfatbene Kisten mit Leergut. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 1600 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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