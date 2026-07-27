POL-DA: Lampertheim: Über 400 Kisten mit Leergut erbeutet
Lampertheim (ots)
Aus dem Lagerbereich eines Getränkemarktes in der Gaußstraße entwendeten Unbekannte über das vergangene Wochenende (25.-27.07) circa 440 grünfatbene Kisten mit Leergut. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 1600 Euro.
Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.
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