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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: B26/BAB5: Anhaltesignale missachtet und Unfall verursacht
24-Jähriger mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

Wolfskehlen/Griesheim/Weiterstadt (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verursachte ein 24-Jähriger am Samstag (25.7.), gegen 23.45 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5, auf Höhe der Anschlussstelle Weiterstadt. Zeugen beobachteten, wie der Wagenlenker mit seinem Lastkraftwagen auf der Bundesstraße 26 Schlangenlinien gefahren sein soll. Als eine Streife der Polizeiautobahnstation den Lkw mit seinen Signalen zum Anhalten aufforderte, fuhr der 24-Jährige dem vor ihm befindlichen Streifenwagen auf und beschädigte ihn. Bei der anschließenden Kontrolle erhärtete sich schnell der Verdacht, dass der Wagenlenker unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Die Gesetzeshüter nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn auf eine Polizeiwache, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

Weil der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Nun muss er sich in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten.

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64285 Darmstadt
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Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

 
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