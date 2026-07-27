PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mit Pfefferspray attackiert
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann wurde am frühen Sonntagabend (26.7.), gegen 17.10 Uhr, im Bereich des Herrngartens von einem Unbekannten attackiert.

Der Kriminelle fragte den Mann nach Rauchwaren und besprühte ihn anschließend mit Pfefferspray. Der 32-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, musste jedoch nicht medizinisch versorgt werden. Der Angreifer flüchtete anschließend vom Tatort.

Der Flüchtige ist etwa 40 bis 50 Jahre alt. Er trug einen roten Pullover, eine schwarze Hose sowie eine Basecap.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K 10) ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 12:58

    POL-DA: Babenhausen: Brand in Anbau löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

    Babenhausen (ots) - Am Samstagvormittag (25.7.) kam es in der Edmund-Lang-Straße zu einem Brand. Gegen 10 Uhr wurden die Einsatzkräfte über das Feuer in einem Anbau eines Einfamilienhauses informiert. Wie sich am Einsatzort herausstellte, fing nach derzeitigen Erkenntnissen durch einen technischen Defekt ein mobiler Heizlüfter Feuer. Durch die alarmierte Feuerwehr ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 12:43

    POL-DA: Groß-Zimmern: Circa 20 Heuballen in Brand geraten

    Dieburg (ots) - Ein Brand von circa 20 Heuballen, die auf einem Anhänger eines Traktors geladen waren, riefen am Sonntagnachmittag (26.7.) gegen 14.15 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Die Heuballen gerieten aus bislang unbekannter Ursache auf der Landstraße 3114 in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten sofort umfangreiche Löscharbeiten durch und verhinderten ein Ausbreiten des Feuers. Ersten ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 12:36

    POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Jugendliche verursachen Brand / Wer hat etwas gesehen?

    Seeheim (ots) - Einen Schaden in Höhe von rund Hundert Euro haben bislang Unbekannte am Sonntagabend (26.7.), nahe einem Umspannwerk, verursacht. Gegen 20.15 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und Feuerwehr und meldeten das Feuer in der Straße "Im Metzgersgrund". Laut Zeugenaussagen hätten nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Gruppe von mindestens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren