POL-DA: Darmstadt: Mit Pfefferspray attackiert
Zeugen gesucht
Darmstadt (ots)
Ein 32 Jahre alter Mann wurde am frühen Sonntagabend (26.7.), gegen 17.10 Uhr, im Bereich des Herrngartens von einem Unbekannten attackiert.
Der Kriminelle fragte den Mann nach Rauchwaren und besprühte ihn anschließend mit Pfefferspray. Der 32-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, musste jedoch nicht medizinisch versorgt werden. Der Angreifer flüchtete anschließend vom Tatort.
Der Flüchtige ist etwa 40 bis 50 Jahre alt. Er trug einen roten Pullover, eine schwarze Hose sowie eine Basecap.
Die Darmstädter Kriminalpolizei (K 10) ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.
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