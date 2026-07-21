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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260721-4: Einbruch in Vereinsheim - Zeugensuche

Hürth (ots)

Wasserarmaturen entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Sonntag (19. Juli) in ein Vereinsheim in Alt-Hürth eingebrochen und Wasserhahnarmaturen entwendet haben sollen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen habe ein Zeuge gegen 12 Uhr Wasserrauschen aus dem Vereinsheim an der Dunantstraße gehört. Im Innern sollen mehrere Wasserarmaturen zunächst aufgedreht und anschließend entwendet worden sein. Zudem sei ein Kreisregner von einer Halterung entfernt und ebenfalls entwendet worden. Darüber hinaus soll ein Spind in einem Raum aufgebrochen worden sein.

Die alarmierten Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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