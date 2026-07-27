Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Brand in Anbau löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Babenhausen (ots)

Am Samstagvormittag (25.7.) kam es in der Edmund-Lang-Straße zu einem Brand. Gegen 10 Uhr wurden die Einsatzkräfte über das Feuer in einem Anbau eines Einfamilienhauses informiert. Wie sich am Einsatzort herausstellte, fing nach derzeitigen Erkenntnissen durch einen technischen Defekt ein mobiler Heizlüfter Feuer. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Anbau ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Brand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

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