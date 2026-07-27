Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Circa 20 Heuballen in Brand geraten

Dieburg (ots)

Ein Brand von circa 20 Heuballen, die auf einem Anhänger eines Traktors geladen waren, riefen am Sonntagnachmittag (26.7.) gegen 14.15 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Die Heuballen gerieten aus bislang unbekannter Ursache auf der Landstraße 3114 in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten sofort umfangreiche Löscharbeiten durch und verhinderten ein Ausbreiten des Feuers. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 40 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell