PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Circa 20 Heuballen in Brand geraten

Dieburg (ots)

Ein Brand von circa 20 Heuballen, die auf einem Anhänger eines Traktors geladen waren, riefen am Sonntagnachmittag (26.7.) gegen 14.15 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Die Heuballen gerieten aus bislang unbekannter Ursache auf der Landstraße 3114 in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten sofort umfangreiche Löscharbeiten durch und verhinderten ein Ausbreiten des Feuers. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 40 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 12:36

    POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Jugendliche verursachen Brand / Wer hat etwas gesehen?

    Seeheim (ots) - Einen Schaden in Höhe von rund Hundert Euro haben bislang Unbekannte am Sonntagabend (26.7.), nahe einem Umspannwerk, verursacht. Gegen 20.15 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und Feuerwehr und meldeten das Feuer in der Straße "Im Metzgersgrund". Laut Zeugenaussagen hätten nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Gruppe von mindestens ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 10:45

    POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen am Samstagnachmittag (25.7.), in der Zeit zwischen 12.15 und 15.50 Uhr, eine Wohnung im Herdweg ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter zunächst gewaltsam über eine Tür ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit Schmuck und Geld als Beute flüchteten sie im ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 10:34

    POL-DA: Rüsselsheim: Senior attackiert und bestohlen/Kripo sucht Zeugen

    Rüsselsheim (ots) - Ein 70 Jahre alter Senior wurde am Samstagabend (25.07.), gegen 22.15 Uhr, in der Joseph-Haydn-Straße, im Bereich der Max-Planck-Schule, von zwei Unbekannten festgehalten, geschlagen sowie anschließend seines Bargelds bestohlen. Der Senior zog sich hierbei Blessuren leichterer Art zu. Die beiden flüchtigen Kriminellen waren 14 bis 20 Jahre alt, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren