Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Osann-Monzel (ots)

Am 22.06.2026 gegen 22:35 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine 16-jährige Rollerfahrerin eines Kleinkraftrades aus der VG Wittlich-Land, als diese die Brunnenstraße in der Ortslage von Osann-Monzel befuhr.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 16-Jährige nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis für das Fahrzeug war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen den Vater der 16-Jährigen, den eingetragenen Fahrzeughalter wurde ebenso ein Ermittlungsverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

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