Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: dreister Diebstahl, Täter ermittelt

Wittlich (ots)

Am 22.06.2026 zwischen 17:10 Uhr und 17:30 Uhr befand sich 12-jährger Geschädigter mit seinen Eltern im Bereich des Vorplatzes des Eventums in Wittlich, wo er mit seinem Vater Fußball spielte.

Sein Mobiltelefon hatte der Junge abseits auf einem Stein abgelegt.

Ein anfänglich unbekannter männlicher Täter nahm das Handy in einem unbeobachteten Moment an sich und entfernte sich damit.

Im Zuge der Ermittlungen und der Standortfeststellung des Mobiltelefons konnte dieses bei einem 48-jährigen Tatverdächtigen aus dem Wittlicher Stadtgebiet aufgefunden und sichergestellt werden.

Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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