Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: zwei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Am 22.06.2026 wurden die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich gleich zu zwei Verkehrsunfallfluchten im Wittlicher Stadtgebiet gerufen.

Zwischen 09:30 Uhr und 11:50 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Schloßstraße in Wittlich im Bereich der Sparkasse. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Mercedes-Benz und beschädigte diesen Bereich der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Audi A4 und beschädigte diesen. Die Unfallstelle konnte nicht genau beschrieben werden. Es kommen folgende Örtlichkeiten in Betracht: Parkplatz des Krankenhauses Wittlich, Parkplatz beim Burger Hous, Parkplatz Bungert, Parkplatz beim Globus. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell