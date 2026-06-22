Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Kennzeichen

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 21.06.2026, 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter das hintere Kennzeichen eines im Bereich der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich abgestellten Wohnmobils.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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