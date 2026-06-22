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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Osann-Monzel (ots)

Im Zeitraum 20.06.2026, 19:00 Uhr bis 21.06.2026, 21:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem leerstehenden Anwesen in der Moselstraße in Osann-Monzel und schlugen ein Fenster ein.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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