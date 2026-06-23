Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Platten (ots)

Am 22.06.2026 gegen 13:38 Uhr befuhr ein 59-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Bernkastel-Kues die Landstraße 53 von Osann-Monzel kommend in Richtung Wittlich.

Hier überholte er einen vorausfahrenden Lastkraftwagen, ohne auf den Gegenverkehr, einen 71-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues zu achten, welcher die Gegenrichtung mit seinem Personenkraftwagen befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, welche erheblich beschädigt wurden. Der 71-Jährige, sowie sein 69-jährige Beifahrerin mussten in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt.

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