Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Roller in der Thüringer Straße gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (25.02.2026, zwischen 5:45 Uhr und 10:30 Uhr) entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Roller in der Thüringer Straße in Ludwigshafen. Der Halter des Fahrzeuges hatte den Roller zuvor mit Lenkerschloss gesichert vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer konnte etwas in der Thüringer Straße beobachten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell