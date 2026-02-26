Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Friesenheim - Taschendiebstahl in einer Bankfiliale

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (23.02.2026, gegen 9:30 Uhr) wurde ein 77-Jähriger in einer Bankfiliale in Ludwigshafen-Friesenheim in der Sternstraße (Ecke Hohenzollernstraße) beklaut. Nach seiner Bargeldabhebung stellte der 77-Jährige fest, dass ihm sein Geldbeutel entwendet wurde. Zeitgleich befand sich eine junge Frau in der Filiale. Diese wird auf etwa 25-30 Jahre geschätzt (eine nähere Beschreibung der Frau liegt nicht vor). Der 77-Jährige sprach die junge Frau bezüglich der Entwendung seines Geldbeutels an, woraufhin die junge Frau umgehend die Filiale verließ.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Hinweise zu der Frau geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell