POL-DA: Fürth: ++Aktuell++ Sprengung eines Geldausgabeautomaten
Fürth (ots)
Am frühen Dienstagmorgen (28.07.), 04.29 Uhr, wurde durch bisher unbekannte Täter ein Geldausgabeautomat einer Bankfiliale in der Heppenheimer Straße gesprengt. Alle Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses konnten dieses unverletzt verlassen. Aktuell sind Kräfte des Hessischen Landeskriminalamtes auf der Anfahrt zu dem Tatort. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern unter Einbindung eines Polizeihubschraubers dauern aktuell an.
Es wird nachberichtet.
Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)
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