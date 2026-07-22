Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 49-jähriger Frau aus Stralsund

Stralsund (ots)

Die seit dem 16. Juli 2026 in Stralsund vermisste 49-Jährige Frau aus Stralsund konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.

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