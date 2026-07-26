Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Baucontainer eingebrochen

Bocholt (ots)

In einen Container eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Dieser steht auf einer Baustelle im Bereich Pannemannstraße / Am Laaker Bach. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zuritt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

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