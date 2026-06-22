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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Beifahrerin auf E-Scooter bei Unfall leicht verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Samstagvormittag ist eine 13-Jährige, die als Beifahrerin auf einem E-Scooter stand, bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt worden. Ein 15-Jähriger fuhr den E-Scooter auf einem Feldweg im Bruch, in unmittelbarer Nähe zur Kölner Straße. Auf der Straße Bruch war ein 41-Jähriger aus Nettetal mit seinem Auto unterwegs in Richtung Kaldenkirchen. An der Kreuzung mit dem Feldweg gilt rechts vor links, der Autofahrer hätte Vorfahrt gehabt. Der E-Scooter-Fahrer erklärte, er habe versucht zu bremsen, um die Vorfahrt zu gewähren, das habe aber nicht funktioniert. Er fuhr mit dem Roller in den Kotflügel des Autos, beide Jugendlichen stürzten. Während der 15-Jährige unverletzt blieb, zog sich die 13-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie musste nach der Behandlung durch eine Rettungswagen-Besatzung nicht ins Krankenhaus. Natürlich hätte der Unfall - auch unabhängig von der missachteten Vorfahrt - so gar nicht passieren dürfen. Denn auf einem E-Scooter darf sich immer nur eine Person befinden, und die muss mindestens 14 Jahre alt sein. /hei (472)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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