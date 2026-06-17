Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 11-Jähriger mit nicht zugelassen E-Scooter unterwegs

Speyer (ots)

Während am Dienstag kurz vor 08:00 Uhr der Schulweg in der Fritz-Ober-Straße überwacht wurde, fiel ein 11-Jähriger auf, der mit einem E-Roller unterwegs war, der 16 km/h fuhr. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Roller nicht als E-Scooter zugelassen war und keine Versicherung vorlag. Die Polizei weist daraufhin: Um ein Elektrokleinstfahrzeug handelt es sich, wenn eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von mindestens 6 km/h und höchstens 20 km/h vorliegt. Diese Fahrzeuge benötigen eine allgemeine Betriebserlaubnis sowie einen Versicherungsschutz in Form einer Haftpflichtversicherung (Versicherungskennzeichen). Personen unter 14 Jahren ist die Nutzung untersagt!

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell