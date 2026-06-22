Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Unbekannter Mann schlägt unbekannte Frau- Hinweise an die Polizei!

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Drei Zeugen beobachteten am 21.06.2026 auf dem Schützenfest in Ungerath gegen 00:00 Uhr einen Mann. Dieser schlug einer Frau gegen den Hinterkopf, bewarf sie mit einem Glas und trat sie anschließend gegen ihren Oberschenkel. Anschließend entfernten sich beide vom Schützenfest. Die Zeugen folgten dem Paar auf die Straße und sprachen die Frau an. Daraufhin ging der unbekannte Mann auf einen der Zeugen zu und schlug diesem ins Gesicht. Anschließend ging das Paar weiter. Leider konnte die Polizei die Unbekannten nicht mehr finden. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Der Mann ist ca. 180-185 cm groß, ca. 20 Jahre alt, hat eine athletische Figur und kurze Haare mit einem Seitenscheitel. Er trug ein weißes T-Shirt mit einem roten Buchstaben "D" der Marke "Diesel" sowie eine dunkle Hose. Die Frau war ca. 160 cm groß, zwischen 16 und 18 Jahren alt und hatte lange blonde Haare. Sie trug ein weißes Top, einen weißen Rock und hatte eine schwarze Tasche dabei. Wenn Sie Hinweise zu den beiden Personen haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 02162/377-0. rb (471)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell