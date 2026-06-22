POL-VIE: Viersen: Mülltonne brennt ab
Viersen (ots)
In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Feuerwehr und Polizei in die Viersener Fußgängerzone gerufen worden. Trotz des schnellen Eingreifens aller Kräfte wurden Tonne und Inhalt ein Raub der Flammen. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt wegen möglicher Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 02162/377-0. / hei (467)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell