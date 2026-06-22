POL-VIE: Viersen: Mülltonne brennt ab

Nettetal-Breyell (ots) - Am frühen Nachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Breyell. Eine 15jährige Nettetalerin war mit ihrem E-Scooter auf der Lobbericher Straße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Dort angekommen, beabsichtigte sie diese zu überqueren. Noch während des Überquerens der Straße wurde sie vom Pkw eines sich ebenfalls auf der Lobbericher Straße in Richtung Kreisverkehr befindlichen ...

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