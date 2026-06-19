Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: E-Scooter-Fahrerin in Nettetal schwer verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Am frühen Nachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Breyell. Eine 15jährige Nettetalerin war mit ihrem E-Scooter auf der Lobbericher Straße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Dort angekommen, beabsichtigte sie diese zu überqueren. Noch während des Überquerens der Straße wurde sie vom Pkw eines sich ebenfalls auf der Lobbericher Straße in Richtung Kreisverkehr befindlichen 29jährigen Nettetaler erfasst. Durch die Kollision mit dem Pkw wurde die E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Unfallort wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. /coe. (465)

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