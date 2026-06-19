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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise auf Fahrer

Tönisvorst-Vorst (ots)

In unseren Meldungen 457 und 461 berichteten wir gestern über den schweren Unfall auf der Straße Schmitzheide in Tönisvorst. Dabei wurden ein sechsjähriges Kind schwer sowie eine 29-Jährige und ein fünfjähriges Kind leicht verletzt. Der etwa 30 Jahre alte beteiligte Motorradfahrer flüchtete nach dem Unfall zunächst zu Fuß in ein Waldstück. Vermutlich hatte er sich bei dem Unfall die Hand verletzt. Bei der gestrigen Fahndung verfolgte der Diensthund die Spur des Mannes über einen Feldweg, der parallel zur Kempener Straße in Vorst verläuft. Der Weg mündet in Höhe der Firma Abbelen auf die Kempener Straße. Das Verkehrskommissariat fragt: Haben Sie den verdächtigen Mann beobachtet, der vermutlich noch seine Motorrad-Schutzkleidung trug? Können Sie weitere Hinweise geben? Melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02162/377-0. /wg (464)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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