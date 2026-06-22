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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Mann wird von unbekanntem Jugendlichen mit Pfefferspray besprüht - Hinweise gesucht

Viersen (ots)

Am 21.06.2026 gegen 22:15 Uhr hat ein unbekannter Jugendlicher einem 39-jährigen Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Drei Jugendliche fuhren zuvor mit zwei E-Scootern wiederholt durch den Innenbereich des Bahnhofs. Das missfiel dem 39-Jährigen, sodass er die Jugendlichen ansprach. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung verließ der Mann den Bahnhof am Haupteingang, um den Jugendlichen aus dem Weg zu gehen. Kurz darauf wurde er von einem der Jugendlichen mit dem Pfefferspray besprüht. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und in einem Krankenwagen behandelt. Die Jugendlichen waren zwischen 14 und 16 Jahre alt. Einer von Ihnen hatte blonde lockige Haare. Haben Sie Hinweise zu dem Vorfall? Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 02162/377-0. rb (466)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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