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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Brennende Mülltonnen in einer Garage

Schwalmtal-Amern (ots)

Eine blaue und eine gelbe Mülltonne sind am Samstagabend in Amern in einer Garage verbrannt. Zwei Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Am Samstagabend gegen 18 Uhr ist es zum Brand der zwei Tonnen in einer Garage an der Antoniusstraße in Amern gekommen. Zwei Frauen, 69 und 98 Jahre alt, hatten einen Knall gehört und Rauchentwicklung aus der Garage bemerkt. Bei dem Versuch, selbst zu löschen, zogen sie sich die leichten Verletzungen zu. Die Feuerwehr brachte die brennenden Tonnen ins Freie und verhinderten so ein Übergreifen der Flammen auf die Garage. Draußen konnten die Feuerwehrkräfte die Tonnen schnell löschen. /hei (470)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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