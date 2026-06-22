Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Rahser: Polizei sucht gestürzte Radfahrerin - Hinweise erbeten

Viersen-Rahser (ots)

Eine 60-jährige Frau aus Viersen war mit ihrem Pkw in der Vorster Straße in Richtung Rahserstraße unterwegs. An der Einmündung zur Clörather Mühle kam eine unbekannte Radfahrerin aus dieser Straße und stürzte ohne Fremdeinwirkung gegen den Pkw der 60-Jährigen. Die Frau erkundigte sich, wie es der Unbekannten geht. Diese setzte sich jedoch wenig später auf ihr E-Bike und entfernte sich vom Unfallort. Die Radfahrerin war zwischen 50 und 55 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, hatte braune, mittellange Haare und trug ein blaues Radtrikot sowie einen schwarzen Puma-Rucksack. Sie fuhr mit einem grünen E-Bike. Falls Sie Hinweise zu der unbekannten Radfahrerin haben, melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (468)

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