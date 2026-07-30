Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter soll beim Stühlinger Kirchplatz mit Ast auf Männer eingeschlagen haben - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 29. Juli 2026, soll es im Bereich des Stühlinger Kirchplatzes in Freiburg mehrfach zu Angriffen auf bislang unbekannte Männer gekommen sein.

Nach Angaben einer Zeugin, die sich erst am Folgetag bei der Polizei meldete, hielt sich gegen 1 Uhr im Bereich Ecke Guntramstraße/Wannerstraße eine fünf- bis siebenköpfige Gruppe auf. Kurz darauf sei eine weitere dreiköpfige Gruppe hinzugekommen. Zwischen den Beteiligten habe sich zunächst ein lautstarker Streit entwickelt.

Im weiteren Verlauf habe eine Person aus der größeren Gruppe einen offenbar zuvor in der Hecke abgelegten massiven Ast herausgezogen und damit auf die drei Männer eingeschlagen. Diese seien daraufhin geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich am selben Ort und in derselben Nacht ein gleichgelagerter Vorfall mit mutmaßlich denselben Beteiligten noch zweimal ereignet haben.

Die Identität der beteiligten Personen sowie der mutmaßlich Geschädigten ist bislang nicht bekannt. Der mutmaßlich als Tatmittel verwendete, etwa 1,20 Meter lange Ast wurde am Ereignisort sichergestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen oder den beteiligten Personen geben können, sich unter Tel. 0761 29688-0 zu melden.

oec

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