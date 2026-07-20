Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Jugendliche belästigen Paar

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach drei Jugendlichen, die am Samstagabend ein Pärchen belästigt haben sollen. Passiert ist der Vorfall gegen 20.30 Uhr im Bereich der Uferstraße. Das Paar (26 und 27 Jahre alt aus Recklinghausen) war aus einem Bus auf der Bochumer Straße ausgestiegen. Kurz danach wurden sie von drei Jugendlichen nach einer Wegbeschreibung gefragt. Dabei soll einer der Jugendlichen der 26-jährigen Person mehrfach ans Gesäß gefasst haben, anschließend soll er sie verbal beleidigt haben. Wenig später kamen die Jugendlichen noch einmal auf das Paar zu, offenbar um sich zu entschuldigen. Allerdings sollen die Jugendlichen schnell wieder aggressiv geworden sein. Daraufhin rief der 27-Jährige die Polizei. Beschreibung der Jugendlichen: 1) "Haupttäter": etwa 14 bis 15 Jahre alt, ca. 1,65m bis 1,68m groß, mittellange dunkle Haare (zur Seite gegelt), braune Augen, korpulent, auffällig kleiner Mund, Sportjacke mit blauen Streifen an der Seite, blaue Jeans. 2) 14 bis 15 Jahre alt, ca. 1,70m groß, (sehr) korpulent, braune Augen, "Teenager-Bart", trug eine kurze weiße Hose, "Durag" (goldfarben) und hatte eine weiße Sporttasche dabei. 3) 14 bis 15 Jahre alt, ca. 1,65m groß, braune Augen, weiße lange Hose und weißes T-Shirt. Sprachen untereinander in einer ausländischen Sprache.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben und nähere Angaben dazu oder zu den drei Jugendlichen machen können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

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