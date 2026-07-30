Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mehrere Brandstellen im Wald - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2026, wurde gegen 20:30 Uhr eine Rauchentwicklung im Wald südlich des Bergsees gemeldet. An der Kreuzung der Fußwege Stockweg und Franz-Müller-Weg konnte ein brennender Baumstumpf festgestellt werden, entlang des Franz-Müller-Weges wurden weitere Brandstellen entdeckt und durch die Freiwillige Feuerwehr abgelöscht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Brände vorsätzlich gelegt. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges im Bereich der Fußwege südlich des Bergsees wahrgenommen haben. Außerdem wird die Brandentdeckerin, die einen Autofahrer bat, die Feuerwehr zu verständigen, dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Das Landratsamt Waldshut hat mit Wirkung vom 22.07.2026 eine Polizeiverordnung erlassen, die das Anzünden oder Unterhalten von Feuer oder offenem Licht im Wald oder in einem Abstand von weniger als 100 m verbietet.

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