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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 18.07.2026 für den Bereich Salzgitter-Bad

38259 Salzgitter-Bad (ots)

VU-Flucht mit leichtverletzter Person

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Hinter dem Salze 11 /Parkplatz Zeit: Freitag, 17.07.26, 13.32 Uhr Hergang: Der Führer eines Pkw setzte auf einem Parkplatz rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei einen dahinter befindlichen 80-jährigen Mann. Durch den Zusammenstoß stürzte der 80-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Der Pkw-Führer setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 82-jährige Verursacher konnte im Nachhinein ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter (Ehlers, PHK)
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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