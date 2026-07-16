Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 16.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Fahrraddiebstahl

Wolfenbüttel, Holzmarkt, 14.07.2026, 15:30 Uhr bis 15.07.2026, 15:30 Uhr

Unbekannte Täterschaft entwendete zwischen Dienstag und Mittwoch ein, an einem Fahrradanlehnbügel angeschlossenes Fahrrad. Bei dem Rad handelt es sich um ein E-Mountainbike der Marke CONWAY. Der Wert des Rades wird mit zirka 2000 Euro angegeben.

Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der 05331 / 933-0 zu richten.

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