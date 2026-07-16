POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 16.07.2026
Wolfenbüttel (ots)
Fahrraddiebstahl
Wolfenbüttel, Holzmarkt, 14.07.2026, 15:30 Uhr bis 15.07.2026, 15:30 Uhr
Unbekannte Täterschaft entwendete zwischen Dienstag und Mittwoch ein, an einem Fahrradanlehnbügel angeschlossenes Fahrrad. Bei dem Rad handelt es sich um ein E-Mountainbike der Marke CONWAY. Der Wert des Rades wird mit zirka 2000 Euro angegeben.
Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der 05331 / 933-0 zu richten.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
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