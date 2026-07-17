POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.07.2026
Wolfnebüttel (ots)
Einbrüche in Kleingartenverein
Wolfenbüttel, Schöppenstedter Stieg, 15.07.2026 bis 16.07.2026
Die unbekannte Täterschaft brach nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen drei Gartenlauben in einem Kleingartenverein auf. Der/ die Täter durchwühlte teils den Innenraum der Gartenhäuser. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Alkoholiker sowie Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt ca. 200 Euro.
Wolfenbüttel, Leipziger Straße, 15.07.2026 bis 16.07.2026
Eine unbekannte Täterschaft brach nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen drei weitere Gartenlauben in einem Kleingartenverein auf und durchwühlte diese. Entwendet wurden diverse Elektrogartengräte. Der Gesamtschaden kann noch nicht konkret benannt werden.
Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.
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