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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.07.2026

Wolfnebüttel (ots)

Einbrüche in Kleingartenverein

Wolfenbüttel, Schöppenstedter Stieg, 15.07.2026 bis 16.07.2026

Die unbekannte Täterschaft brach nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen drei Gartenlauben in einem Kleingartenverein auf. Der/ die Täter durchwühlte teils den Innenraum der Gartenhäuser. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Alkoholiker sowie Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt ca. 200 Euro.

Wolfenbüttel, Leipziger Straße, 15.07.2026 bis 16.07.2026

Eine unbekannte Täterschaft brach nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen drei weitere Gartenlauben in einem Kleingartenverein auf und durchwühlte diese. Entwendet wurden diverse Elektrogartengräte. Der Gesamtschaden kann noch nicht konkret benannt werden.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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