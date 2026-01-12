PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Lkw-Fahrer aus Fahrerhaus gerettet

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 12. Januar 2026 um 11:01 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Notlage" zum Rastplatz Hünxe Ost an der BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.

An der Einsatzstelle hatte ein Lkw-Fahrer einen medizinischen Notfall erlitten und konnte die Tür seines Fahrerhauses nicht mehr selbstständig öffnen. Die Einsatzkräfte öffneten die Seitenscheibe, um Zugang zur Person zu erhalten. Zur Unterstützung des Rettungsdienstes und zur Sicherstellung einer zügigen medizinischen Erstversorgung wurde eine Rettungsplattform aufgebaut. Anschließend befreiten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes den Patienten aus dem Fahrerhaus. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Einsatz war nach ca. 40 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tom Hinterreiter
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

