Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer flüchtet vor Kontrolle - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag (27.06.2026) vor der Polizei geflüchtet. Der Unbekannte fuhr gegen 15.15 Uhr in der Cannstatter Straße Richtung der der Straße Am Neckartor. Als die Polizisten ihn kontrollieren wollten, gab er Gas und flüchtete über den Gebhard-Müller-Platz, die Schillerstraße, den Arnulf-Klett-Platz weiter in die Heilbronner Straße. Dabei nutzte er teilweise die Busspur vor dem Hauptbahnhof und schlängelte sich zwischen den Fahrzeugen hindurch. Er fuhr dann über die Wolframstraße in die Cannstatter Straße. Über die Gegenfahrbahn fuhr er auf ein Baustellengelände Richtung Schwanenplatztunnel. Auf Höhe der Villastraße wendete er und fuhr über die Straße Am Neckartor, die Willy-Brandt-Straße in die Schillerstraße. Dort fuhr er über den Gehweg auf einen Polizeibeamten zu, der ihn aufhalten wollte. Dem Motorradfahrer gelang es, an dem Beamten vorbeizufahren und er flüchtete weiter in Richtung Eckensee. Ein Zeuge gab den Beamten den Hinweis, dass der Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit in die Tiefgarage des Parkhauses Am Schlossgarten gefahren war. Die Beamten fahndeten nach dem Mann, entdeckten aber weder ihn, noch das Motorrad. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein Motorrad der Marke Husqvarna, möglicherweise vom Typ 701. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell