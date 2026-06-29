Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 18-Jährigen als Geisel genommen und Bargeld erpresst - ein Tatverdächtiger in Haft - weitere Tatverdächtige ermittelt

Stuttgart/Fellbach/Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (25.06.2026) zwölf Wohnungen von Tatverdächtigen in Stuttgart, Fellbach und Ludwigsburg durchsucht, denen vorgeworfen wird, unter anderem an einer Geiselnahme eines 18-Jährigen am 12.03.2026 beteiligt gewesen zu sein. Drei Tatverdächtige im Alter von 16, 17 und 18 Jahren sollen den 18-Jährigen am 12.03.2026 den an der Haltestelle Alte Kelter in Fellbach aufgesucht, bedroht und mehrere Tausend Euro von ihm gefordert haben. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, sollen sie ihn festgehalten und ihn zunächst in die Weinberge am Rotenberg gebracht haben. Dort sollen sie den 18-Jährigen mit weiteren Tatverdächtigen geschlagen haben und Bilder der Verletzungen an dessen Eltern geschickt haben, um sie zu erpressen. Anschließend sollen die Tatverdächtigen den 18-Jährigen in ein Stuttgarter Hotel gebracht und über Nacht festgehalten haben. Bereits am 13.03.2026 nahmen die Beamten fünf Tatverdächtige in Untertürkheim fest und befreiten den 18-Jährigen, mit dem sie unterwegs waren. Den bisherigen Ermittlungen zufolge könnten offene Geldforderungen Auslöser der Tat gewesen sein. Ein 17-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen zunächst in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Zwischenzeitlich wurde der Haftbefehl aufgehoben und der 17-Jährige wurde in einer Jugendeinrichtung untergebracht. Die weiteren Tatverdächtigen im Alter von 16, 19, 21 und 22 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur von weiteren neun Tatverdächtigen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Die Ermittler beschlagnahmten umfangreiches Beweismaterial, das nun ausgewertet werden muss. Die weiteren Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

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