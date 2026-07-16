Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 16.07.2026

Schöppenstedt (ots)

Sachbeschädigung an PKW

Schöppenstedt, Am Berge, 14.07.2026, 23:30 Uhr bis 15.07.2026, 07:30 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft beschädigte einen VW Golf, welcher am Fahrbahnrand der Straße Am Berge abgestellt war. Die Täterschaft zerstörte mit einem bisher unbekannten Gegenstand die zur Fahrbahn gerichtete Seitenscheibe.

Der Sachschaden wurde auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332 946540 entgegen.

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