PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in ein Bootshaus

Wolfenbüttel, Marktstraße, 13.07.2026, 20:00 Uhr bis 14.07.2026, 05:30 Uhr

Unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Bootshaus und durchsuchte dies im Tatverlauf. Die entstandene Schadenssumme sowie das Diebesgut werden auf ungefähr 1500 Euro geschätzt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/ 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren