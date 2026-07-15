Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in ein Bootshaus

Wolfenbüttel, Marktstraße, 13.07.2026, 20:00 Uhr bis 14.07.2026, 05:30 Uhr

Unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Bootshaus und durchsuchte dies im Tatverlauf. Die entstandene Schadenssumme sowie das Diebesgut werden auf ungefähr 1500 Euro geschätzt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/ 9330 entgegen.

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