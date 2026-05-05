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Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Wieder zwei Züge im Bahnbetriebswerk Trier besprüht

Trier (ots)

Im Bahnbetriebswerk Trier wurden wiederum zwei dort abgestellte Personenzüge besprüht. Die betroffene Gesamtfläche misst 100 qm.

Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 30. April und 4. Mai 2026. Der verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 5.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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