Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in eine Schule

Wolfenbüttel, Lindener Straße, 13.07.2026, 14:00 Uhr bis 14.07.2026, 05:30 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in eine Schule ein. Im Gebäude hebelte die Täterschaft mehrere Türen auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Die Polizei führte eine entsprechende Spurensuche durch. Der Gesamtschaden kann derzeit nicht geschätzt werden.

Bereits zwischen dem 10.07.2026, 13:00 Uhr bis 12.07.2026, 08:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Schule in der Ravensburger Straße in Wolfenbüttel. Unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in die Schule ein und beschädigte diverse Türen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

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