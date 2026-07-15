PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in eine Schule

Wolfenbüttel, Lindener Straße, 13.07.2026, 14:00 Uhr bis 14.07.2026, 05:30 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in eine Schule ein. Im Gebäude hebelte die Täterschaft mehrere Türen auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Die Polizei führte eine entsprechende Spurensuche durch. Der Gesamtschaden kann derzeit nicht geschätzt werden.

Bereits zwischen dem 10.07.2026, 13:00 Uhr bis 12.07.2026, 08:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Schule in der Ravensburger Straße in Wolfenbüttel. Unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in die Schule ein und beschädigte diverse Türen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren