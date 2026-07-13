POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 13.07.2026: Museumsstück in Edemissen beschädigt

Peine (ots) - Am Morgen des 09.07.2026 sind der Polizei in Edemissen drei ausgebrochene Pferde bei Wipshausen gemeldet worden. Die Tiere sind von einer Koppel in der Nähe der K13 ausgebüxt. Der Freiheitsdrang der Pferde endete allerdings schon an einem nahegelegenen Maisfeld, wo sie ihren Hunger stillten. Gemeinsam mit der Pferdehalterin konnten die Beamten die ...

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