POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 13.07.2026: Museumsstück in Edemissen beschädigt
Peine (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 03.07. und 06.07.2026 ist ein in Edemissen ausgestellter historischer Schäferkarren beschädigt worden. Der Wagen ist mit einer erklärenden Schautafel vom Heimat- und Archivverein in der Gografenstraße ausgestellt. Dort haben unbekannte mit mehreren Steinen zwei Glasscheiben am Wagen zerstört. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Edemissen unter 05176 97648-0 entgegen.
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