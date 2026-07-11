PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 10.07.2026 für den Bereich Salzgitter-Bad und Baddeckenstedt

38259 Salzgitter-Bad (ots)

Fahren unter BTM-Einfluss

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Breslauer Str. Zeit: Freitag, 10.07.2026, 19.00 Uhr Hergang: Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw mit polnischer Zulassung wurde festgestellt, dass der 55-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem bestand für das Fzg. kein Versicherungsschutz und der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Ort: 38259 Salzgitter-Ringelheim, Wallmodener Str. Zeit: Freitag, 10.07.2026, 22.45 Uhr Hergang: Während einer Verkehrskontrolle wurde bei der 15-jährigen Führerin eines E-Scooters Atemalkohol festgestellt. Ein Ergebnis am stationären Messgerät ergab einen Wert von 0,72 Prom.. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter (Ehlers,PHK)
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 09:07

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 10.07.2026: Entlaufene Pferde in Wipshausen

    Peine (ots) - Am Morgen des 09.07.2026 sind der Polizei in Edemissen drei ausgebrochene Pferde bei Wipshausen gemeldet worden. Die Tiere sind von einer Koppel in der Nähe der K13 ausgebüxt. Der Freiheitsdrang der Pferde endete allerdings schon an einem nahegelegenen Maisfeld, wo sie ihren Hunger stillten. Gemeinsam mit der Pferdehalterin konnten die Beamten die ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 08:25

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 10.07.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahl Wolfenbüttel, Marienburgweg, 09.07.2026 zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang über eine Terrassentür zu einem Haus. Die Räumlichkeiten wurden augenscheinlich nach Diebesgut durchsucht. Die Täterschaft entfernte sich mit Diebesgut vom Tatort. ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 08:01

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.07.2026

    Salzgitter (ots) - Verkehrskontrollen im Bereich Salzgitter Wartjenstedt - zahlreiche Verstöße festgestellt Seit dem 06.07.2026 kommt es zu einer baustellenbedingten Sperrung der B6 zwischen den Ortschaften Rhene und Wartjenstedt. Für die Verkehrsteilnehmer wurden verschiedene Umleitungen in Richtung der Ortschaften Holle und Grasdorf eingerichtet. Mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren