Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 10.07.2026 für den Bereich Salzgitter-Bad und Baddeckenstedt

38259 Salzgitter-Bad (ots)

Fahren unter BTM-Einfluss

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Breslauer Str. Zeit: Freitag, 10.07.2026, 19.00 Uhr Hergang: Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw mit polnischer Zulassung wurde festgestellt, dass der 55-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem bestand für das Fzg. kein Versicherungsschutz und der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Ort: 38259 Salzgitter-Ringelheim, Wallmodener Str. Zeit: Freitag, 10.07.2026, 22.45 Uhr Hergang: Während einer Verkehrskontrolle wurde bei der 15-jährigen Führerin eines E-Scooters Atemalkohol festgestellt. Ein Ergebnis am stationären Messgerät ergab einen Wert von 0,72 Prom.. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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