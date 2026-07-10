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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 10.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahl

Wolfenbüttel, Marienburgweg, 09.07.2026 zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang über eine Terrassentür zu einem Haus. Die Räumlichkeiten wurden augenscheinlich nach Diebesgut durchsucht. Die Täterschaft entfernte sich mit Diebesgut vom Tatort. Der Gesamtschaden kann derzeit nicht geschätzt werden. Die Polizei führte eine Spurensuche am Tatort durch.

Hinweise sind an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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