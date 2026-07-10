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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.07.2026

Salzgitter (ots)

Verkehrskontrollen im Bereich Salzgitter Wartjenstedt - zahlreiche Verstöße festgestellt

Seit dem 06.07.2026 kommt es zu einer baustellenbedingten Sperrung der B6 zwischen den Ortschaften Rhene und Wartjenstedt. Für die Verkehrsteilnehmer wurden verschiedene Umleitungen in Richtung der Ortschaften Holle und Grasdorf eingerichtet.

Mehrere Zeugenhinweise wiesen darauf hin, dass durch diverse Verkehrsteilnehmer Feldwege zur Umfahrung der Baustelle genutzt wurden. Es habe bereits mehrfach Konflikte zwischen Verkehrsteilnehmern und Landwirten gekommen.

Am 09.07.2026 erfolgten Verkehrskontrollen in dem Bereich. Es konnten dabei diverse Verstöße festgestellt und geahndet werden.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden, sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten und ausgeschilderte Umleitungen zu nutzen. Weitere Verkehrskontrollen dieser Art sind künftig geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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