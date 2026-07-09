PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.07.2026

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Salzgitter, Ludwig-Erhard-Straße, 08.07.2026, gegen 13:30 Uhr

Ein 33-Jähriger befuhr die Peiner Straße mit seinem PKW (Audi) in Fahrtrichtung Broistedt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW (Skoda) eines 36-jährigen Fahrzeugführers, welcher von der Peiner Straße in die Ludwig-Ehrhardt-Straße nach links einbiegen wollte.

Der 33-jährige Fahrer des Audi erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde dem Klinikum Salzgitter-Bad zur weiteren Behandlung zugeführt. Der 36-jährige Fahrer des Skoda wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt und dem Helios Klinikum Salzgitter zugeführt.

Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen dürfte ein Gesamtschaden in Höhe von circa 83.000 Euro entstanden sein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 08:59

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.07.2026

    Salzgitter (ots) - Brand eines Pkw Salzgitter, Sudermannstraße, 08.07.2026, gegen 04:30 Uhr Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Pkw Renault Megane in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Im Anschluss wurde der Pkw abgeschleppt. Es ist kein Personenschaden entstanden. Der Gesamtschaden ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen zur ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 11:15

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.07.2026

    Salzgitter (ots) - Diebstahl mehrerer Fahrräder Salzgitter Lebenstedt, Weizenweg, 07.07.2026 gegen 23:00 Uhr Drei unbekannte Täterschaften entwendete in Salzgitter mehrere Fahrräder. Mit einem unbekannten Werkzeug hatte die Täterschaft unter anderem Fahrradschlösser beschädigt und konnte so die Fahrräder entwenden. Ein genauer Schaden konnte noch nicht benannt ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 11:05

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.07.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer Wolfenbüttel, Lindener Straße, 07.07.2026, gegen 16:30 Uhr Ein 68-Jähriger befuhr mit seinem VW die Straße Im Kamp. Auf Höhe der Einmündung der Lindener Straße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden, bevorrechtigten 71-jährigen Motorradfahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren