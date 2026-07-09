Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.07.2026

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Salzgitter, Ludwig-Erhard-Straße, 08.07.2026, gegen 13:30 Uhr

Ein 33-Jähriger befuhr die Peiner Straße mit seinem PKW (Audi) in Fahrtrichtung Broistedt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW (Skoda) eines 36-jährigen Fahrzeugführers, welcher von der Peiner Straße in die Ludwig-Ehrhardt-Straße nach links einbiegen wollte.

Der 33-jährige Fahrer des Audi erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde dem Klinikum Salzgitter-Bad zur weiteren Behandlung zugeführt. Der 36-jährige Fahrer des Skoda wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt und dem Helios Klinikum Salzgitter zugeführt.

Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen dürfte ein Gesamtschaden in Höhe von circa 83.000 Euro entstanden sein.

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