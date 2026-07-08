Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Wolfenbüttel, Lindener Straße, 07.07.2026, gegen 16:30 Uhr

Ein 68-Jähriger befuhr mit seinem VW die Straße Im Kamp. Auf Höhe der Einmündung der Lindener Straße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden, bevorrechtigten 71-jährigen Motorradfahrer einer Yamaha. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in das Klinikum Wolfenbüttel verbracht. Der Rettungshubschrauber Christoph 30 befand sich ebenfalls im Einsatz.

Eine genaue Schadenssumme ist bisher nicht bekannt.

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