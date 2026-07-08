POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.07.2026
Wolfenbüttel (ots)
Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer
Wolfenbüttel, Lindener Straße, 07.07.2026, gegen 16:30 Uhr
Ein 68-Jähriger befuhr mit seinem VW die Straße Im Kamp. Auf Höhe der Einmündung der Lindener Straße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden, bevorrechtigten 71-jährigen Motorradfahrer einer Yamaha. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.
Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in das Klinikum Wolfenbüttel verbracht. Der Rettungshubschrauber Christoph 30 befand sich ebenfalls im Einsatz.
Eine genaue Schadenssumme ist bisher nicht bekannt.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell