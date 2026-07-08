PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Autofahrer ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln kontrolliert

Wolfenbüttel, Am Herzogtore, 08.07.2026, gegen 02:00 Uhr

Durch eine Streifenbesatzung des PK Wolfenbüttel konnte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein 25-jähriger Autofahrer gestoppt werden, der weder einen Führerschein vorweisen konnte, noch eine erforderliche Fahrtauglichkeit aufwies.

Bei der Verkehrskontrolle konnten die Beamten Hinweise auf einen zuvor erfolgten Konsum von Betäubungsmitteln feststellen. Weiterhin wurde festgestellt, dass der PKW nicht mehr versichert war.

Der Mann wurde zur Durchführung einer Blutentnahme ins Polizeikommissariat Wolfenbüttel verbracht. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 08.07.2026 – 09:39

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.07.2026

    Cremlingen (ots) - Diebstahl einer Geldbörse Cremlingen, Destedter Hauptstraße, 06.07.2026, 16:00 Uhr Einer 63-jährigen Frau wurde eine Geldbörse unbemerkt in einem Blumenladen entwendet. Die Geldbörse hatte sich zur Tatzeit in einer Tasche befunden. Das Diebesgut kann auf circa 1500,00 Euro geschätzt werden. Der Täter wurde klein, und zwischen 30 und 35 Jahre ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 09:51

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 07.07.2026: 27-Jährige bei Unfall verletzt

    Peine (ots) - Am 06.07.2026 gegen 12:00 Uhr verunfallte eine 27-jährige Audi-Fahrerin auf der L473 zwischen Wierthe und Bodenstedt. Die Frau war in Richtung Bodenstedt unterwegs, als sie alleinbeteiligt aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte sie mit einem Straßenbaum und wurde dabei verletzt. Die Fahrerin wurde mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren