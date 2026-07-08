Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Autofahrer ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln kontrolliert

Wolfenbüttel, Am Herzogtore, 08.07.2026, gegen 02:00 Uhr

Durch eine Streifenbesatzung des PK Wolfenbüttel konnte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein 25-jähriger Autofahrer gestoppt werden, der weder einen Führerschein vorweisen konnte, noch eine erforderliche Fahrtauglichkeit aufwies.

Bei der Verkehrskontrolle konnten die Beamten Hinweise auf einen zuvor erfolgten Konsum von Betäubungsmitteln feststellen. Weiterhin wurde festgestellt, dass der PKW nicht mehr versichert war.

Der Mann wurde zur Durchführung einer Blutentnahme ins Polizeikommissariat Wolfenbüttel verbracht. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

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