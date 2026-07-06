Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 06.07.2026: Wohnhausbrand in Stederdorf - mehrere Verletzte

Peine (ots)

Am 05.07.2026 gegen 15:00 Uhr wurde der Polizei in Peine der Brand eines Wohnhauses im Ortsteil Stederdorf gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Funkstreifenbesatzung können bereits Flammen und Rauch aus dem Obergeschoss gesehen werden. Noch bevor die ebenfalls alarmierte Feuerwehr eintraf, betraten eine 28-jährige Polizistin und ihr 30-jähriger Kollege das Haus, um die insgesamt fünf Bewohner, die sich im Erdgeschoss aufhielten, ins Freie zu bringen. Durch diesen Einsatz erlitten drei der Bewohner und beide Polizeibeamten Rauchvergiftungen. Die Bewohner wurden später in eine Klinik in Braunschweig transportiert, die Beamten blieben weiter im Einsatz. Der Brand im Dachgeschoss wird schließlich durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht. Es entsteht Gebäudeschaden im Dachgeschoss, der Rest des Wohnhauses ist aufgrund der Rauchentwicklung zunächst unbewohnbar. Es wird derzeit von einem Gebäudeschaden in 6-stelliger Höhe ausgegangen. Das Feuer ist offenbar im Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen, die genaue Brandursache ist bislang unklar.

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